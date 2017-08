SIX FEET UNDERs Chris Barnes leiht der kommenden Zeichentrickserie "The Olympians" seine Stimme

Dabei handelt es sich um The Olympians, ein Comedy-Format über alte griechische Götter, die sich schwertun, Fuß in der modernen Gesellschaft zu fassen. Die kürzlich beim Portland Comedy Film Fest gezeigte Serie (sie gewann eine Auszeichnung als "Best Animated Comedy") entstand unter der Regie von Bob Spang (Lilo & Stitch, Brother Bear) und enthält Musik von Cormac Bluestone (It's Always Sunny in Philadelphia), während Jon Etheridge (Battlefield Friends, Doraleous and Associates, jonnyethco on youtube), Jimmy Euringer (Mindless Self Indulgence, Guardians of the Galaxy 2), Stevic Mckay (Twelve Foot Ninja), Bill Gaal (Nothingface, In For the Kill, Knives out), Rob Kersey (Psychostick), Sean Zatorsky (Chimaira, Daath, Sinsaenum), Jason Suecoff (Produzent, Mischer und Gitarrist/Songwriter), Richard Thomas (Mushroomhead, Ventana), Matt Foran (Circus of Dead Squirrels, Ventana) neben Chris Barnes als Figur "Chad"als Sprecher dabei sind.

Chris Barnes sagt dazu: "Ich durfte mich noch nie als Synchronsprecher für einen Cartoon versuchen, geschweige denn, dass ich mich je darum bemüht hätte. Dementsprechend freue ich mich, einen Teil zu The Olympians beigetragen zu haben!"

Die Band SIX FEET UNDER werden das "X-Mass In Hell" Festival diesen Winter headlinen!

SIX FEET UNDER sind:

Chris Barnes - Vocals

Jeff Hughell - Bass

Marco Pitruzzella - Drums

Jack Owen - Gitarre

Ray Suhy - Gitarre