NIGHTWISH kündigen World Tour 2018 & neue CD an

So früh hatte die Finnen wohl kaum einer auf dem Zettel. Nachdem NIGHTWISH nach dem Ende des exzessiven Tour-Zyklus zum 2015 erschienenden Werk "Endless Forms Most Beautiful" Ende letzten Jahres eine Pause für 2017 angekündigt hatten, scheinen die Skandinavier schon fleißig an ihrer Rückkehr zu arbeiten. Ab dem 9. März 2018 begibt sich die Symphonic-Metal-Formation um Mastermind Tuomas Holopainen einmal mehr auf Welttournee. Die auf neun Monate angesetzte Tour wird ihren Anfang mit 34 Konzerten in Nordamerika nehmen.

Die Setlist der "Decades: World Tour 2018"-Tour soll sich dabei vor allem auf die frühen Werke der seit 1996 bestehenden Band konzentrieren und wird einmalig bei der "Decades: World Tour 2018" gespielt werden. Begleitet wird die Tournee von der Veröffentlichung einer 2-CD-Compilation, welche via Nuclear Blast am 9. März 2018 erscheinen wird und ebenfalls den Titel "Decades" tragen wird. Nähere Infos hierzu gibt es später.

Hier die Tourdates für Nordamerika:

09.03. USA Atlanta, GA - Tabernable

10.03. USA Charlotte, NC - The Filmore

12.03. USA Norfolk, VA - The Norva

13.03. USA Baltimore, MD - Lyric Theater

14.03. USA New York, NY - Playstation Theater

16.03. USA Philadelphia, PA - Electric Factory

17.03. USA Worcester, MA - The Palladium

18.03. USA Albany, NY - The Egg

20.03. CAN Montreal, QC - Metropolis

21.03. CAN Toronto, ON - Massey Hall

23.03. USA Niagara Falls, NY - Rapids Theatre

24.03. USA Cleveland, OH - Agora Theater

25.03. USA Pittsburgh, PA - Stage AE

26.03. USA Covington, KY - Madison Theater

28.03. USA Kalamazoo, MI - State Theatre

29.03. USA St. Louis, MO - Touhill Performing Arts Center

30.03. USA Minneapolis, MN - The Myth

31.03. USA Chicago, IL - Aragon Ballroom

02.04. USA Omaha, NB - Sokol Auditorium

03.04. USA Denver, CO - Paramount Theatre

05.04. CAN Edmonton, AB - Northern Alberta Jubilee Aud

06.04. USA Spokane, WA - Knitting Factory

07.04. CAN Vancouver, BC - Queen Elizabeth Theater

08.04. USA Portland, OR - Roseland Theater

10.04. USA Las Vegas, NV - Brooklyn Bowl

12.04. USA Ventura, CA - The Majestic Ventura Theatre

13.04. USA San Jose, CA - City National Civic

14.04. USA Anaheim, CA - City National Grove

15.04. USA Tempe, AZ – Marquee Theatre

17.04. USA Dallas, TX - The Bomb Factory

18.04. USA Memphis, TN - Minglewood Hall

19.04. USA Mobile, AL - Saenger Theater

21.04. USA St. Petersburg, FL - Jannus Landing

22.04. USA Miami, FL - Olympia Theater