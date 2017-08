IN FLAMES und FIVE FINGER DEATH PUNCH kommen auf Tour

IN FLAMES werden im November gemeinsam mit FIVE FINGER DEATH PUNCH auf Hallentournee gehen.

FIVE FINGER DEATH PUNCH & IN FLAMES

Presented By Live Nation in Cooperation with Wizard Promotions

Dienstag, 21. November 2017 Hamburg, Barclaycard Arena

Mittwoch, 22. November 2017 Berlin, Velodrom

Freitag, 24. November 2017 Oberhausen, König-Pilsener Arena

Mittwoch, 29. November 2017 München, Olympiahalle

Samstag, 02. Dezember 2017 Stuttgart, Schleyerhalle

Mittwoch, 06. Dezember 2017 Frankfurt, Festhalle

Tickets erhaltet ihr ab Sofort für 72 Stunden im Telekom Pre Sale. Anschließend ab Mittwoch 10 Uhr im Spoitify PreSale und ab Donnerstag schließlich im normalen Vorverkauf.