KING LEVIATHAN kündigen Debütalbum an

"Paean Heretica" ist die zweite Veröffentlichung der Extreme-Thrash und Groove-Metaller aus Britannien und Nachfolger der 2015 veröffentlichten EP "The Shrine". Das Konzept der Platte, welche deutlich düsterer als der Vorgänger ausfällt, dreht sich um Verlust, verlassen sein, blinder Glaube und das Leben nach dem Tod. Die neun Songs des Albums wurden unter der Regie von Paul ‘Win’ Winstanley in den Brighton Electric Studios aufgenommen und von Alan Douches (Mastodon, Revocation, Motorhead, Baroness) gemastert. Das düstere Artwork stammt aus der Feder von Alex Norman (Guns 'n' Roses, Opeth, Katatonia, Sylosis).

Tracklist

I. Primitive Baptism

II. Sanctification

III. Kingdom

IV. Agony

V. Doomsayer

VI. Coffin Swallower

VII. Harrowing Eyes

VIII. Like Wolves To The Throat Of The Lion

IX. The Grand Congregation