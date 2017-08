THE SLAYERKING: Neues Album & Tour mit AVATARIUM

THE SLAYERKING ist die neue Truppe um den Griechen Efthimis Karadimas, der in den Neunzigern bei NIGHTFALL aktiv war. Das Trio zockt laut eigener Aussage Doom Metal mit Anleihen anderer Genres - von Dark Rock bis Death Metal.

Einen Eindruck bekommt ihr hier:

THE SLAYERKING haben bereits ein fast ausverkautes, extrem limitiertes Stück Musik namens "Sanatana Dharma" veröffentlicht. Jetzt folgt das mit Produzent Marcus Jidell aufgenommene neue Album "Tetragrammaton", das die Griechen auf ihrer Tour mit AVATARIUM live vorstellen möchten.

Hier sind die Termine:

HURRICANES AND HALOS TOUR 2017

AVATARIUM + special guest THE SLAYERKING

FRI 15.09.2017 (DE) LANGEN / Stadthalle

SAT 16.09.2017 (DE) ESSEN / Turock

SUN 17.09.2017 (DE) NÜRNBERG / Hirsch

MON 18.09.2017 (DE) BERLIN / Musik und Frieden

TUE 19.09.2017 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

WED 20.09.2017 (DE) ERFURT / From Hell

THU 21.09.2017 (DE) SIEGBURG / Kubana

FRI 22.09.2017 (NL) OSS / Groene Engel

SAT 23.09.2017 (BE) VOSSELAAR / Biebob

SUN 24.09.2017 (NL) ZAANDAM / Flux

MON 25.09.2017 (FR) PARIS / Glaz'art

TUE 26.09.2017 (DE) STUTTGART / Universum

WED 27.09.2017 (IT) MILAN / Legend Club

THU 28.09.2017 (DE) MUNICH / Backstage

FRI 29.09.2017 (AT) VIENNA / Viper Room

SAT 30.09.2017 (HU) BUDAPEST / Dürer Kert