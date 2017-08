KYLE GASS BAND auf Club- und Festivaltour

Kyle Gass Band | Masters of Beasts Tour 2017

30.06. DE München - Backstage Halle

01.07. DE Unterempfenbach - Festival Holledau

02.07. DE Karlsruhe – Substage

03.07. DE Kantine - Augsburg

05.07. DE Freiburg - Zeltmusikfestival

06.07. DE Nürnberg - Hirsch

07.07. DE Wiesbaden - Schlachthof

08.07. DE Bonn - Rockaue Open Air

29.07. UK Maidstone - Ramblin' Man Fair

30.07. DE Trebur - Trebur Open Air

01.08. DE Düsseldorf - Pitcher (special show)

02.08. DE Berlin - Musik & Frieden

03.08. PL Woodstock Poland

04.08. DE Anröchte - Big Day Out

05.08. DE Rheine - Trossekult

07.08. SE Stockholm - Gröna Lund

08.08. SE Gothenburg - Lisberg Tivoli

10.08. DE Eschwege - Open Flair

11.08. DE Rothenburg o.d.T - Taubertal Festival

12.08. CH Bielersee – Open Air am Bielersee

14.08. DE Würzburg - Posthalle

16.08. DE Dortmund - FZW Club

18.08. DE Wolfshagen - Rock am Beckenrand

19.08. NL Lierop - Nirwana Tuinfeest