GRAVDAL- neues Album, erste Details und erster Track veröffentlicht

Die norwegische Black Metal-Band GRAVDAL sind nun bei Soulseller Records. Die dritte full-lenght Platte "Kadaverin" wird ab dem 11. August 2017 in verschiedenen Formaten erhältlich sein.

"Kadaverin" wurde im Mackwerk Studio von Lord Bard aufgenommen und gemixt und von Herbrand Larsen im Conclave & Earshots Studio gemastert. Gastmusiker von SATYRICON, TAAKE, SAHG, THE RUINS OF BEVERAST, SEVEN IMPALE und ORKAN werden auf "Kadaverin" zu hören sein.

Hier könnt ihr euch den Titeltrack bereits anhören.

Kadaverin by Gravdal

Tracklist:

1. Kadaverin

2. Apostler av døden

3. Dans med livet, dans med døden

4. Arkaisk kamp, angrip!

5. Vi som ser i mørket

6. Eklipse

7. Roten til all ondskap

8. Inni menneskedyret

9. Når noen tar farvel

Line-up:

Eld - Vocal & Bass

Phobos - Guitar

Saur - Guitar

Taakesjel - Drums