ECNEPHIAS - "Quimbanda": Lyric Video online und Album Details

Der erste Track aus dem neuen Album "The Sad Wonder of the Sun" wird mit einem von ADHIIRA ART erstellten Video präsentiert.

The Sad Wonder Of The Sun erscheint am 7. Juli

"The Sad Wonder Of The Sun" track listing:

1. Gitana

2. Povo De Santo

3. Sad Summer Night

4. The Lamp

5. Nouvelle Orleans

6. A Stranger

7. Quimbanda

8. Maldiluna

9. You

ECNEPHIAS: www.facebook.com/ecnephias