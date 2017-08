Neuer Track von YEAH BUT NO

Yeah But No haben gerade ein neues Stück samt Musikvideo veröffentlicht.

Nach dem ersten Song "Hold It All Back" offenbart das balladeske „Leave The Dark“ eine weitere Facette des Projekts um Techno-Produzent Douglas Greed und Sänger Fabian Kuss. Das selbstbetitelte Debütalbum „Yeah But No“ ist auch schon in der Mache und erscheint im Herbst. Zudem geht das Duo im Juli auf Tour und spielt Festivals:

LIVE: 06.07.2017 - Berlin - Urban Spree (w/ Lessons)

18.07.2017 - München - Kulturstrand

19.07.2017 - Berlin - Monarch

20.07.2017 - Hamburg - Häkken

21.07.2017 - Jena - Café Wagner

10.08.2017 - Drebkau - Wilde Möhre Festival

11.08.2017 - Feldberg - 3000 Grad Festival