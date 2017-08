A Secret Revelaed veröffentlichen das Coverartwork von ihrer neuen Single „Grieved“.

Sie setzen damit den Grundstein für den Nachfolger ihres Debuts „The Bleakness“. Der Song ist sowohl in seiner Mischung aus melodiereichen und aggressiven Parts als auch in seiner organischen und dynamischen Produktion richtungsweisend für den zukünftigen Stil der Würzburger. „Grieved“ wird am 07.07.2017 als Digital Single und Video über Bastardized Recordings veröffentlicht.