DERDE VERDE – neue Single „Days Of Drought“

DERDE VERDE ist ein kunstvoll angehauchtes Indie-Rock-Trio, das geschickt wechselnde Rhythmen, melodische Gitarren mit eruptiver Dynamik und innigem, tiefempfundenen Gesang verbindet. Die in L.A. ansässige Band benannte sich nach Val Verde, einem in einem Tal gelegenen Ort mit Coyoten, sanft geschwungenen Hügeln und einem weitem Himmel, nur eine Stunde Fahrt in Richtung Norden von der großen Stadt entfernt.

“Instantly engrossing, buoyed by excellent arrangements and impressive vocal harmonies … DERDE VERDE may be the closest thing Los Angeles has to its own RADIOHEAD right now.” – LA RECORD (Tom Child)

Mit einer Reihe von Einflüssen, die von Shoegaze, Krautrock bis hin zu Indie-Electronica reichen, wurde die Musik der Band beschrieben als „quietly melodic soundscapes that twist and turn like a wild stream, refusing to be pigeonholed” (LA RECORD). L.A. WEEKLY vermerkte: „The spirits of bands like SONIC YOUTH, YO LA TENGO and SPOON are all at work here, but not always in the way you’d expect. It’s nice to see a group putting some independence back into indie rock."

Nachdem sie durch die USA und Europa getourt waren, um ihr letztes Werk „Let Me Be A Light“ zu promoten, haben DERDE VERDE einen großen Teil des vergangenen Jahres dafür aufgewendet in einem Lagerraum über einem Blumenladen in Downtown L.A. neue Musik zu produzieren. Nach der Fertigstellung des neuen Materials wird die Band in den kommenden Wochen und Monaten eine Serie von Singles veröffentlichen, die Ende des Jahres zu einer EP zusammengefasst werden sollen. Buzzbands.la schrieb über die neue Single: „DERDE VERDE's ‘Days of Drought’ is the trio's first new music since 2013 – a soaring psychedelic soundscape that could almost bring rain itself."

Christian Biehl, A&R Manager bei Kursaal und Redfield Records, zeigt sich hocherfreut über das Signing der Band und die Gründung des neuen Labels von Redfield Records: „Es fühlt sich wie eine Erleichterung an, dass wir mit dem neuen Label endlich die Chance hatten, mit dieser unfassbar talentierten Band zu arbeiten. Ich verfolge die Band schon seit ihren frühen Veröffentlichungen und habe sie auch auf Tour in Europa getroffen. Endlich ist die Zeit gekommen!“

www.derdeverde.net

www.facebook.com/kursaalmusic