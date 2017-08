Bay Area Metal-Legenden HEXX enthüllen neue Album-Details

HEXX, der legendäre Bay Area Power/Thrash-Metal-Act, wird am 15. September 2017 auf High Roller Records sein Comeback-Album „Wrath Of The Reaper" veröffentlichen.

Das Cover-Artwork wurde von Roberto Toderico entworfen, einem italienischen Künstler, der für die Zusammenarbeit mit Bands wie SINISTER, ASPHYX und TYGERS OF PAN TANG bekannt ist. Das Album wurde von Bart Gabriel (CRYSTAL VIPER, BURNING STARR) produziert, aufgenommen und gemixt von Tim Narducci (FORBIDDEN, MILITIA), und gemastert von Patrick W. Engel (DESTRUCTION, AGENT STEEL).

Mit „Wrath Of The Reaper" kehrt die Band zu ihren Wurzeln und zum typischen Style aus den klassischen Alben „Under The Spell" and „No Escape“ zurück. Bei HEXX wirken neben Gitarrist und Mastermind Dan Watson der neue Sänger Eddy Vega and Bob Wright (BROCAS HELM) an zweiter Gitarre mit. Das Lineup ist mit Mike Horn (seit 2013) am Bass und John Shaffer (zurück seit 2014) an den Drums vollständig.

2016 brachten HEXX die Split-Single „Tyrants Of Steel" (mit RUTHLESS), die frühen Alben „Under The Spell" und „No Escape" in Form eines 30th-Anniversary-2CD/DVD-Box-Sets via Metal Blade Records, sowie das gewaltige „Morbid Reality" von 1991 via Dark Symphonies Records heraus.

Zum Warmwerden hier der Kracher „Edge Of Death" aus dem Meisterwerk „Under The Spell":