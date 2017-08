GYRDLEAH - Black Metal Project aus UK kündigt Debut an - Video Online

GYRDLEAH kündigen Ihr Debütalbum an: "Passage Into The Night".

Am 30. Juni erscheint das Debüt namens "Passage Into The Night". Sechs Tracks als EP werden uns angekündigt - eine erstaunliche Mischung aus old school black metal / dark ambient und finsteren Visionen.

Das Promovideo dazu gibt es hier:

GYRDLEAH - The Lunar Circle [Official Track]

TRACKLIST "Passage To The Night"

01. Living Sin Made Flesh (Intro)

02. Forest of Lurid Dreams

03. Feast For Death

04: Desolate Solitude

05. Bloodstained Honour

06. The Lunar Circle

DETAILS

GYRDLEAH - "Passage into the Night" MCD

Label: Via Nocturna

EAN: 5905279281578

Format: CD (jewel case)

Country: UK

Year: 2017

Genre: black metal