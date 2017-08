Alle Infos zum neuen FOO FIGHTERS Album „Concrete And Gold“

„Ich wollte das Foo Fighters-Album mit dem fettesten Sound aller Zeiten machen. Eine gigantische Rock-Platte, aber mit einem Greg-Kurstin-esken Feeling für Melodie und Arrangement... eine Motörhead-Version von ‚Sgt. Pepper‘... oder so etwas in der Art“. So liest sich Dave Grohls „Mission Statement“, mit dem sich die Foo Fighters an ihr neuntes Album machten, das passenderweise den Titel „Concrete And Gold“ trägt. Der Longplayer wird am 15. September 2017 erscheinen. Hier die komplette offizielle Vorab-Info:

"Wie bereits in dem vorab veröffentlichten Song „Run“ vereinen sich auf „Concrete And Gold“ – erstmals unter der Regie von Adele/P!NK/Sia-Produzent Greg Kurstin – brettharte FF-Gitarrenriffs mit großen, komplexen Melodiestrukturen.

Die unerwartete Zusammenarbeit von Kurstin und den Foo Fighters ist das Ergebnis einer Reihe von ungewöhnlichen musikalischen Vorlieben und Zufallstreffen. Als Grohl vor etwa vier Jahren beim Autofahren im Radio zum ersten Mal den Song „Again And Again“ von Kurstins Band The Bird & The Bee hörte, war der Foo Fighters-Mastermind völlig begeistert: „Es blies mich einfach um... es war viel filigraner als alles, was ich jemals zuvor gehört hatte und ich war sofort völlig besessen von dem Song.“

Einige Monate später erspähte er „den Typen von The Bird & The Bee“ (aka Kurstin) zufällig irgendwo und gab sich als Fanboy zu erkennen. Die beiden freundeten sich an, stellten fest, dass sie viele gemeinsame musikalische Vorlieben teilten und Grohl erfuhr, dass seine neue Lieblingsband aufgrund von Kurstins Auftragslage als Produzent auf Eis lag. Während die Foo Fighters ihr Album „Sonic Highways“ aufnahmen und veröffentlichen, sich Knochen brachen und im Verlauf einer der erfolgreichsten Tourneen des Jahres 2015 zahllose Stadien und Arenen ausverkauften, „war Greg einer der größten Produzenten der Welt geworden“, erinnert sich Grohl.

Mit der Aufgabe vor Augen, ein nächstes Foo Fighters Album zu schreiben und aufzunehmen, tat Grohl, was er immer tut: er suchte für seine Band nach einer neuen Herausforderung: „Ich dachte, dass Greg möglicherweise der Mann ist, den wir als Produzenten anfragen sollten, denn er hatte noch nie ein Heavy-Rock-Album produziert und wir hatten noch nie mit einem Pop-Produzenten gearbeitet.“ Als Mischer und Studio Engineer wurde Darrel Thorp (Beck, Radiohead) verpflichtet. Gemeinsam nahm man sich das Motto „eine Motörhead-Version von „Sgt. Pepper“... oder so etwas in der Art“ als Blaupause und buchte heimlich das angesehene EastWest-Studio in Hollywood, um die Vermählung der beide musikalischen Extreme zu vollziehen. Oder wie Grohl es zusammenfasst: „Unser Krach und Gregs riesiges Gehirn plus all seine ausgeklügelten Arrangements und Kompositionen.“

Einige Monate, Sounds, Geschichten (Details dazu in Kürze) und Gitarren später, hatte die elfmalig Grammy-preisgekrönte, über-25-Millionen-Platten-verkaufende, letzte große amerikanische Stadion-Rockband ihr bislang ambitioniertestes Album fertig gestellt. Eine Tatsache, die allerdings zwangsläufig eine weitere verrückte Herausforderung mit sich brachte: wie konnte man die neue Musik adäquat präsentieren und gleichzeitig eine „Hinterhofparty für 50.000 Menschen“ feiern...

Die Vision, die Grohl daraufhin hatte, wird bereits am 7. Oktober Realität, wenn die Foo Fighters das CAL JAM 17 im Glen Helen Regional Park im kalifornischen San Bernardino veranstalten. Es ist nicht nur das größte Foo Fighters-Konzert als Headliner in den USA überhaupt, sondern ganz im Geiste des ursprünglichen „California Jam“ ein eintägiger Marathon mit Essen, Trinken und Abrocken mit einem tollen Live-Up: Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills, Royal Blood, Japandroids, Wolf Alice, Bob Mould, The Struts, Bully, Circa Waves, Babes in Toyland, Adia Victoria, Fireball Ministry, The Obsessed, Pinky Pinky, Starcrawler, White Reaper...

Neben zwölf Stunden „Rock’n’Roll Good Times“ bietet das CAL JAM 17 u.a. Camping-Möglichkeiten, Fahrgeschäfte, Wasserrutschen, ein mobiles Aufnahmestudio und viele weitere Attraktionen. Am Freitagabend, den 6. Oktober, haben die Camper die Gelegenheit, die beste Go-Go-Band des Welt, Big Tony & Trouble Funk, zu erleben, ein Open-Air-Kino zu besuchen und es warten viele andere Überraschungen. Die Kapazitäten des Campingplatzes sind begrenzt, Interessenten sollten sich deshalb zügig anmelden. Alle weiteren Informationen gibt es unter: Caljamfest.com

CAL JAM 17 ist für die Fans die erste Gelegenheit, die Songs des neuen Albums „Concrete And Gold“ in ihrer klanglichen Pracht zu erleben. Im Anschluss begibt sich die Band auf eine umfangreiche US-Tour, die von Oktober bis Dezember dauern wird."

„Concrete And Gold”-Tracklisting:

01. „T-Shirt”

02. „Run”

03. „Make It Right”

04. „The Sky Is A Neighborhood”

05. „La Dee Da”

06. „Dirty Water”

07. „Arrows”

08. „Happy Ever After (Zero Hour)”

09. „Sunday Rain”

10. „The Line”

11. „Concrete and Gold”

„Concrete and Gold” wurden von den Foo Fighters geschrieben und eingespielt, produziert von Greg Kurstin und den Foo Fighters und gemischt von Darrell Thorp. Die Band besteht aus Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear und Rami Jaffee.

Musikvideo zu "Run"

FOO FIGHTERS TOUR DATES

06/16 - Reykjavick, Iceland - Secret Solstice Festival

06/19 - Helsinki, Finland - Rock The Beach

06/21 - Riga, Latvia - Lucavsala Island

06/24 - Somerset, UK - Glastonbury Festival - SOLD OUT

06/26 - Budapest, Hungary - Budapest Arena

06/27 - Prague, Czech Republic - O2 Arena

06/29 - Gdynia, Poland - Open’er Festival

06/30 - Roskilde, Denmark - Roskilde Festival

07/02 - Werchter, Belgium - Rock Werchter – SOLD OUT

07/03 - Paris, France - Accorhotels Arena - SOLD OUT

07/06 - Madrid, Espana - Mad Cool Festival – SOLD OUT

07/07 - Lisbon, Portugal - NOS Alive Festival – SOLD OUT

08/19 - Osaka, Japan - Sonic Summer Festival

08/20 - Osaka, Japan - Sonic Summer Festival

08/22 - Seoul, South Korea - Jamsil Soccer Field

08/24 - Bangkok, Thailand - Challenger Hall Arena

08/26 - Singapore - National Stadium

0 9/10 - Berlin, Germany - Lollapalooza Berlin

11/18 - Mexico City, MX - Corona Capital