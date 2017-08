Zippo bringt Feuerzeuge mit IRON MAIDEN Motiven

IRON MAIDEN sind gerade in Nord Amerika auf "The Book Of Souls"-Tour, die am 22. Juli in New York endet. Anlässlich unserer letzten Zippo-Verlosung möchten wir auch noch kurz auf die Maiden-Kollektion des Feuerzeugherstellers hinweisen: Fans haben die Auswahl zwischen drei Feuerzeugen, die Motive der außergewöhnlichen Diskografie der Band zeigen, darunter das des Debutalbums "Iron Maiden".