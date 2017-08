ORDEN OGAN kündigen eine Tour zu ihrem am 07.07 erscheinenden Album "Gunmen" für Oktober an.

Als Support sind RHAPSODY OF FIRE mit von der Partie. In Deutschland könnt ihr sie an folgenden Terminen sehen:

13.10.2017 - Bochum - Matrix

14.10.2017 - Herford - X

16.10.2017 - Langen - Neue Stadthalle

18.10.2017 - Bremen - Tivoli

20.10.2017 - Leipzig - Hellraiser

01.11.2017 - Siegburg - Kubana

02.11.2107 - Ludwigsburg - RoFa

04.11.2017 - Geiselwind - Music Hall