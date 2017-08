PORTRAIT kündigen neues Album "Burn The World" an und stellen erste Single vor

PORTRAIT sagen zu ihrem neuen Album: "'Burn the World' ist unser härtestes Album bislang und bietet alles, wofür man Portrait kennt, aber noch mehr Dynamik und deshalb besseren, hochwertigeren Stoff als auf seinen Vorgängern. Erwartet nichts weniger als reinen, wütenden Heavy Metal für alle, die diese Welt untergehen sehen wollen."

'Burn The World'

1. Saturn Return (intro)

2. Burn The World

3. Likfassna

4. Flaming Blood

5. Mine To Reap

6. Martyrs

7. Further She Rode

8. The Sower's Cross (CD bonus track)

9. To Die For

10. Pure Of Heart

PORTRAIT sind:

Per Lengstedt - Vocals

Christian Lindell -Gitarre

Robin Holmberg -Gitarre

Fredrik Petersson - Bass

Anders Persson - Drums