ALTER BRIDGE - Live Video der London O2 Show

Als Basis steht dabei die Aufnahme vom 24. November 2016 ihrer Show in der berühmten O2 Arena in London. Die Band stellte einen Clip mit einigen der schönsten Momente dieser Performance zusammen!

Das Video gibt es hier:

Darüber hinaus enthält die Veröffentlichung eine exklusive "Rarities" -CD. Die CD enthält die noch nie veröffentlichten Tracks "Cruel Sun" und "Solace", die während der One Day Remains Sessions aufgenommen wurden. Das Lied "Breathe" aus den gleichen Sessions wurde als Bonus-Track exklusiv für Best Buy on The Last Hero veröffentlicht. Sieben weitere Songs wurden bislang nur in Japan veröffentlicht. "Live at the O2 Arena + Rarities" wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht. Neben der regelmäßigen 3-CD-Audio-Version gibt es für die ultimative Fan-Erfahrung begrenzte Deluxe-Versionen, die auch eine exklusive ALTER BRIDGE Dokumentation mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der Show in der Londoner O2 Arena!

Trailer:

"Live at the O2 Arena + Rarities" tracklist:

CD1

1 The Writing on the Wall

2 Come to Life

3 Addicted to Pain

4 Ghost of Days Gone By

5 Cry of Achilles

6 The Other Side

7 Farther Than the Sun

8 Ties That Blind

9 Water Rising

10 Crows on a Wire

11 Watch Over You (solo acoustic)

CD2

12 Isolation

13 Blackbird

14 Metalingus

15 Open Your Eyes

16 Show Me A Leader

17 Rise Today

18 Poison in Your Veins

19 My Champion

CD3

1 Breathe

2 Cruel Sun

3 Solace

4 New Way To Live

5 The Damage Done

6 We Don't Care at All

7 Zero

8 Home

9 Never Borne To Follow

10 Never Say Die (Outright)

11 Symphony Of Agony (The Last of Our Kind)

ALTER BRIDGE line-up:

Myles Kennedy on vocals/guitars

Mark Tremonti on guitars/vocals

Brian Marshall on bass

Scott Phillips on drums

For more info visit:

www.alterbridge.com

www.facebook.com/alterbridge

Twitter: @alterbridge