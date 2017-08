GOATWHORE veröffentlichen neue Single "Mankind Will Have No Mercy"

Gestern erschien die letzte Single "Mankind Will Have No Mercy":

'Vengeful Ascension' track-listing:

1. Forsaken

2. Under The Flesh, Into The Soul

3. Vengeful Ascension

4. Chaos Arcane

5. Where The Sun Is Silent

6. Drowned In Grim Rebirth

7. Abandon Indoctrination

8. Mankind Will Have No Mercy

9. Decayed Omen Reborn

10. Those Who Denied God's Will

GOATWHORE Studiobesetzung

Louis B. Falgoust II - Vocals

Sammy Duet - Gitarre, Vocals

Zack Simmons - Drums

James Harvey - Bass

GOATWHORE Live-Besetzung

Robert "TA" Coleman - Bass