HANSEN&FRIENDS: Live-Video zu "Save Us" / Live-Album und DVD "Thank You Wacken" erscheint heute

Heute erscheint "Thank You Wacken": Die CD und DVD dokumentiert den Auftritt von Kai Hansens Projekt HANSEN & FRIENDS beim WACKEN OPEN AIR 2016. Einen Ausschnitt in Form des Songs "Save Us" gibt es jetzt im Stream.

Bei der Show handelt sich um die erste und einzige Performance von Kai Hansens Band, mit der er 2016 sein Solo Debüt „XXX – Three Decades In Metal” aufgenommen hat. Zu diesem Anlass versammelte Kai Hansen ein Line-Up aus Freunden um sich und bot tausenden von Metalheads ein einmaliges Erlebnis.



KAI HANSEN ist seit dreißig Jahren fester Bestandteil des deutschen Power Metal, sein Name wird vor allem mit seinen Bands HELLOWEEN und GAMMA RAY verknüpft. Dass die Wahl auf Wacken fiel, um diese einmalige Show als Leader seiner „Solo Band“ zu spielen, ist kein Zufall, wie Hansen erklärt:



„1994 habe ich das erste Mal auf Wacken gespielt, zusammen mit meinen Kumpanen von Gamma Ray… Ein kleines Festival an einem unbekannten Ort im Norden von Deutschland, nahe meiner Heimatstadt Hamburg, mit grasenden Kühen auf den anliegenden Wiesen. Seitdem haben wir wieder und wieder dort gespielt, mehr oder weniger regelmäßig, so ziemlich alle zwei Jahre und wir haben miterlebt wie es zu einem Monster mit unglaublichen Dimensionen wuchs.

Ich freue mich und bin stolz, noch immer auf diesem Monster zu spielen. Dieses Mal mit einer großartigen Truppe von Freunden und Metal-Mitstreitern und einer Setlist mit – zu dieser Zeit – noch unbekannten Songs. Nichtsdestotrotz haben wir eine fantastische Reaktion und Unterstützung von dieser großartigen Crowd aus hingebungsvollen Metalheads bekommen. Also vielen Dank an meine lieben Freunde, die dort an meiner Seite waren. Und THANK YOU WACKEN!“