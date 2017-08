THE DISCUSSION kommen auf Europa Tournee

Noch arbeitet Laura Pleasants (Ex-KYLESA) an dem Debüt ihres neuen Babys THE DISCUSSION .

Bis zum Herbst wird sie aber bestimmt genug Material zusammen haben, denn dann will sie ihre neuen Songs in Europa präsentieren.

Dabei unterstützt wird sie von Richard Adams, der das Schlagzeug, Percussion und Samples bearbeitet und von Derek Lynch am Bass.

Hier alle Tourdates:

Wed 6/9: Hamburg, DE @ Hafenklang

Thurs 7/9: Stockholm, SE @ Undergången

Fri 8/9: Gothenburg, SE @ Truckstop Alaska ...

Sat 9/9 Oslo, NO @ Revolver

Sun 10/9 Copenhagen, DK @ Beta

Mon 11/9 Berlin, DE @ Tiefgrund

Tues 12/9 Leipzig, DE @ AKKO

Wed 13/9 TBC

Thurs 14/9 Vienna, AT @ Das Bach

Sat 16/9 Budapest, HU

Sun 17/9 Belgrade, RS

Thurs 21/9 Sofia, BG

Fri 22/9 Thessalonik, i Greece

Sat 23/9 Athens Greece

Sun 24/9 Ioannina Greece

Thurs 28/9 - 7/10 : ITALY TBA

Sun 8/10 Lyon, FR

Tues 10/10 Barcelona, ES TBC

Wed 1 1/10 Castellón, ES

Thurs 10/12 Madrid TBC

Fri 1 3/10 Langreo, Asturias, ES

Sat 1 4/10 Bilbao, ES TBC

Tues 1 7/10 Paris, FR TBC

Thurs 1 9/10 UK TBC

Fri 20/10 UK TBC

Sat 2 1/10 UK TBC

Sun 2 2/10 UK Stonehenge

Tues 2 4/10 Ghent or Antwerp, BE TBC

Wed 2 5/10 Amsterdam, NL TBC

Thurs 2 6/10 NL TBC

Fri 2 7/10 NL TBC

Sat 2 8/10 Belgium or Germany TBC

Sun 2 9/10 Belgium or Germany TBC

Tues 3 1/10 Karlsruhe, DE Dudefest

Wed 1/11 Switzerland TBA

Thurs 2/11 Munich ? TBC

Fri 3/11 Leanna’s b-day / off

Sat 4/11: TBC Southern Germany