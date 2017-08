THE HIRSCH EFFEKT – erster Song vom neuen Album „Eskapist“ online

THE HIRSCH EFFEKT haben den Opener „Lifnej" samt Video des neuen Albums „Eskapist“ online gestellt, das am 18. August über Longbranch / SPV veröffentlicht wird.

Nach ihrer „Holon“ Albumtrilogie haben THE HIRSCH EFFEKT mit „Eskapist“ ihr wahrscheinlich extremstes, düsterstes und komplexestes Stück Musik in Form gepresst. Sozialkritisch, bissig politisch und musikalisch überwältigend ist das vierte Album der Hannoveraner ein Lehrstück in progressivem Metal, Prog und Core.

Komponiert wurde „Eskapist“ von allen drei Bandmitgliedern – Schlagzeuger Moritz Schmidt, Gitarrist und Sänger Nils Wittrock und Bassist und Sänger Ilja Lappin – zu gleichen Teilen. Die 12 komplexen, ständig formwandelnde, von Prog-, Tech- und Sludge-Metal durchdrungenen Kompositionen wurden in der bereits bewährten Zusammenarbeit mit Tim Tautorat (AnnenMayKantereit, Turbostaat, In Flames), Max Trieder und diversen Gastmusikern in Leipzig und in Berlin auf Band gebracht.

Gleich mehrere Songs drehen sich um gesellschaftliche Seltsamkeiten. „Aldebaran“ verarbeitet das Phänomen der Reichsbürger, „Berceuse“ beleuchtet den erstarkenden Rechtpopulismus, ebenso wie das eindringliche „Xenophotopia“. Und neben den gedanklichen werden auch die tatsächlichen Flüchtlinge in „Natans“ auf dem Album aufgegriffen. Das 14-minütige „Lysios“ wiederum handelt vom Verfall eines Alkoholikers und ist die wohl dunkelste in Musik übersetzte Beobachtung, die Wittrock, Schmidt und Lappin jemals beschrieben haben. Eskapismus in seinen vielen Formen bildet die Klammer des Albums. Flucht aus der Gesellschaft, den „Umständen“ oder im Privaten. Die Band geht textlich erneut an Orte, die schmerzen, mit Musik, die fordert und in ihrer Intensität kaum Vergleiche zulässt.

„Eskapist“ kommt am als Stream, Download, CD, Vinyl, Fanbox und einer Deluxe Fanbox mit Effektgerät-Bausatz (introducing: HirschFX Sorgenbrecher). Außerdem gibt's diverse Bundles: TheHirschEffekt.lnk.to/Eskapist

Ab Juni ist die Band ausgedehnt auf Tour:

THE HIRSCH EFFEKT LIVE

07.07. Berlin - Orwofestival

14.07. Hamburg - Wutzrock

15.07. Speyer - Hallenbeben Open Air

02.08. AT, Wien - Jolly Roger Festival

05.08. Wacken - W:O:A

12.08. Eschwege - Open Flair

14.09. Rostock - MAU Club

15.09. Kummerfeld - Ackerfestival

01.10. Köln - Euroblast

ESKAPIST Tour

präsentiert von VISIONS, FUZE, SLAM, MORECORE, PRETTYINNOISE & FRITZ-KOLA

Support: PeroPero



12.10. Kiel -Schaubude

13.10. Lübeck - Treibsand

14.10. Göttingen - Exil

17.10. Berlin - Nuke

18.10. Dresden - Scheune

19.10. Jena - Rosenkeller

20.10. Leipzig - Felsenkeller

21.10. Marburg - KFZ

25.10. Weinheim - Cafe Central

26.10. Karlsruhe - Jubez

27.10. Frankfurt - Das Bett

28.10. Stuttgart - Goldmarx

29.10. Lindau - Club Vaudeville

30.10. Augsburg - Soho Stage

31.10. München - Backstage Club

02.11. AT, Wien - Viper Room

03.11. Freiburg - Crash

04.11. CH, St. Gallen - Grabenhalle

06.11. Ulm - Club Schilli

07.11. Nürnberg - Z-Bau

08.11. Mainz - Schon Schön

09.11. Hannover - Musikzentrum

10.11. Bremen - Lagerhaus

11.11. Hamburg - Molotow

07.12. Aachen - Musikbunker

08.12. Emden - Alte Post

09.12. Salzwedel - Hanseat

14.12. Oberhausen - Druckluft

15.12. Moers - Bollwerk

16.12. Köln - MTC