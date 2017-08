DIRKSCHNEIDER – neuer Live-Clip „Living For Tonite“

DIRKSCHNEIDER präsentieren den ersten Live-Clip „Living For Tonite" von ihrer neuen DVD „Live - Back To The Roots - Accepted!", die am 04. August via AFM Records erscheinen wird.

Für den Konzertfilm wurde die Show in Brno, Tschechien, im Dezember 2016 mitgeschnitten, bei der Udo Dirkschneider und seine Mannen euch in die glorreichen 80er Jahre zurückrocken und Erinnerungen an Udos Zeit bei ACCEPT wecken. Der Song stammt aus deren Album „Metal Heart“ von 1985.

I'm going out into the dark

Guess it will be just alright …

Und jetzt alle:

I'm living for tonite, tonite

Living for tonite, tonite …