EPICA enthüllen neue EP "The Solace System"

Das gute Stück wird den Namen "The Solace System" tragen und am 1. September via Nuclear Blast sowohl als Digipack, als auch im Bundle mit dem aktuellen Album der Band ("The Holographic Principle") erscheinen. Einmal mehr waren Jacob Hansen und Joost van den Broek für die Produktion der sechs neuen Songs zuständig, welche allesamt aus der Aufnahmesessions zu "The Holographic Principle" stammen. Zusammen mit der Ankündigung hat die Band auch schon ein Video zum Titelsong veröffentlicht:

Das atemberaubende Artwork stammt aus der Feder von Stefan Heilemann: