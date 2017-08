PURPLE STONE veröffentlichen Debütalbum

Vier Jahre hat es gedauert, jetzt haben die androgyn aussehenden Herren von PURPLE STONE endlich ihr Debütalbum "Aka to Ao" angekündigt.

Da die Jungs aus Osaka schon über reichlich Songmaterial verfügen, wirken die Tracklists allerdings eher wie ein Best-Of des bisherigen Schaffens. Als kleines Schmankerl finden sich immerhin einige Re-Recordings sowie zwei neue Tracks in der Songauswahl wieder. Gleich in zwei Editionen erscheint die Platte, wobei jeder Typ über eine leicht veränderte Tracklist verfügt. Vertrieben wird das Debüt, welches am 23. August erscheint, vom japanischen Indie-Label Crimzon.

Tracklist Type-A:

1.パニックパニック!(Panic Panic!)

2.BLAME (Re-recording ver.)

3.アオイヤミ (Aoi Yami)

4.ミラーボール (Mirror Ball)

5.Imperial Dragon (Instrumental)

6.回転木馬 (Kaitenmokuba)

7.sakura.

8.Scar (Re-recording ver.)

9.デサバ (Desaba)

10.キャットウォーク (Catwalk)

11.素晴らしきこの世界へ (Subarashiki, kono sekai e)

Tracklist Type-B:

1.ポイズンチョコレート (Poison Chocolate)

2.BLAME (Re-recording ver.)

3.デサバ (Desaba)

4.歌舞伎町バタフライ (Kabukicho Butterfly)

5.Imperial Dragon (Instrumental)

6.sakura.

7.ミラーボール (Mirror Ball)

8.Scar (Re-recording ver.)

9.嘘つきピエロ (Usotsuki Pierrot)

10.甘酸っぱいマンゴー (Amazuppai Mango)

11.アドレナリンBANG! (Adrenalin Bang)