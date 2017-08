EUROPE: Trailer zu "The Final Countdown 30th Anniversary Show - Live At The Roundhouse"

Zum 30. Jubiläum ihres Albums "The Final Countdown" spielten EUROPE im November letzten Jahres eine spezielle Jubiläumsshow im Londoner Roundhouse, bei der die Truppe u.a. das komplette Album live performte. Der Auftritt wird ab dem 21.07.2017 in mehreren Formaten in den Läden stehen.

Einen ersten Eindruck könnt ihr euch mit einem Trailer zu "The Final Countdown 30th Anniversary Show - Live At The Roundhouse" geben:

"The Final Countdown 30th Anniversary Show - Live At The Roundhouse" soll als DVD/2CD, Blu-ray/2CD, Audio-Version und limitiertes Boxset veröffentlicht werden.