CRIMFALL kündigen neues Album an und veröffentlichen erste Single

Die erste Single "The Last Of Stands" kann man bereits genießen:

CRIMFALL sagen zu ihrem neuen Album: "Wir freuen uns, euch einen fetten Appetithappen auf unsere kommende Platte zu bieten. Nach EWIGEN sechs Jahren, die wir für die Produktion gebraucht haben, erscheint das Album jetzt endlich, und wir sind ungeheuer stolz auf das Ergebnis unserer Arbeit. Gleichzeitig möchten wir uns bei all jenen bedanken, die uns freiwillig dabei geholfen haben, diese nächste Schlacht in der Geschichte von Crimfall anzugehen. Die erste Single "The Last of Stands" repräsentiert die kraftvolle, bombastische Seite der Scheibe. Passt auf, sonst plättet euch der über die Jahre hin angestaute Frust, den dieser Track auf erbarmungslose Weise entlädt. Sieg oder Tod!"

'Amain' Tracklisting:

1. Eschaton

2. The Last of Stands

3. Ten Winters Apart - pt1. Far From Any Fate

4. Ten Winters Apart - pt2. Song of Mourn

5. Ten Winters Apart - pt3. Sunder the Seventh Seal

6. Ten Winters Apart - pt4. Dawn Without a Sun

7. Mother of Unbelievers

8. It's a Long Road

9. Wayward Verities

10. Until Falls the Rain

CRIMFALL Line-up:

Mikko Häkkinen - Vocals

Helena Haaparanta - Vocals

Jakke Viitala - Guitars

Miska Sipiläinen - Bass

Janne Jukarainen - Drums

CRIMFALL live:

1 3/10/17 FI - Helsinki - The Circus w/Ensiferum + Wolfheart