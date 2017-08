BLOODCLOT: neue Single "Manic"

Hier könnt ihr euch die dritte Single "Manic" anhören:

"Wir machen in dieser Band, was wir schon immer getan haben: alles geben", erklärt er unumwunden. "Wir arbeiten hart und haben viel zu sagen. Sieh dich nur auf der Welt um, die Leute haben die Schnauze voll von der Obrigkeit. Die zerstört den Planeten und tötet Millionen, um Profit zu schlagen, worauf wir mit einer einfachen Formel reagieren: Wut und angewandtes Wissen erzielen Ergebnisse. Nicht bloß meckern, sondern etwas bewegen."

'Up In Arms' track-listing

1. Up in Arms

2. Fire

3. Manic

4. Kill the Beast

5. Prayer

6. Siva / Rudra

7. Soldiers of the New Babylon

8. Kali

9. Slow Kill Genocide

10. Slipping into Darkness

11. Life As One

12. You'll Be the Death of Me

BLOODCLOT tour dates

w/ Negative Approach

July 14 - Amityville, NY - Revolution Bar and Music Hall

July 15 - Philadelphia, PA - Underground Arts

July 16 - Washington DC - DC9

July 18 - Virginia Beach, VA - Shaka's

July 19 - Baltimore, MD - Ottobar

July 20 - Belmar, NJ - Paul's Tavern

July 21 - Brooklyn, NY - Saint Vitus

July 23 - Buffalo, NY - Studio at the Waiting Room

July 25 - Pittsburgh, PA - Cattivo

July 26 - Cleveland, OH - Now That's Class

July 27 - Cincinnati, OH - Northside Yacht Club

July 28 - Detroit, MI - The Magic Stick

July 29 - Chicago, IL - Cobra Lounge

July 30 - St. Louis, MO - Blueberry Hill

Aug. 1 - Denver, CO - Marquis Theater

Aug. 3 - San Francisco, CA - Thee Parkside

Aug. 4 - Los Angeles, CA - The Echoplex w/ Nails, Final Conflict

Aug. 5 - Santa Ana, CA - The Constellation Room w/ Nails, Final Conflict

Aug. 6 - San Diego, CA - Brick by Brick w/ Nails, Final Conflict

BLOODCLOT line-up:

John Joseph (Cro-Mags) - Vocals

Todd Youth (Warzone, Murphy's Law) - Guitars

Nick Oliveri (ex-Queens of the Stone Age, Dwarves) - Bass

Joey Castillo (ex-Queens of the Stone Age, Blast!) - Drums