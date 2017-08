POWER QUEST enthüllen neues Album "Sixth Dimension"

Am 13. Oktober wird das neue Werk der britischen Power-Metaller via Inner Wound Recordings das Licht der Welt erblicken. Das Album, dessen Cover einmal mehr von Felipe Machado Franco designt wurde, umfasst neun Tracks plus einen Bonus-Song, welcher nur auf der limitierten sowie auf der japanischen Fassung des Albums zu finden sein wird.

Steve Williams kommentiert: "We are all so excited about this record, probably more so than ever before. I think it has the classic PQ stamp and then some!"

Tracklist:

Lords of Tomorrow Starlight City Kings and Glory Face the Raven No More Heroes Revolution Fighters Pray for the Day Coming Home The Sixth Dimension

Desweiteren haben POWER QUEST die ersten Tourdaten bekannt gegeben. Neben Headlinershows werden die Briten außerdem ihre Genre-Kollegen von DRAGONFORCE auf ihrer UK-Tour begleiten. Steve Williams hierzu: "It’s going to be a real blast touring the UK with my mates Sam, Herman and the rest of the DF lads. Can’t wait to get started and I think it’s a package that all UK power metal fans have wanted to see for a long time..and now it’s here! See you on the road!"

Power Quest Tour Dates 2017

July 16 SOS Festival, Manchester UK

Aug 18 Sabaton Open Air Festival, Falun SWE

Sep 2 Evoken Festival, Tokyo JAP

Sep 3 Evoken Festival, Osaka JAP

Sep 6 PPUSA Festival, Atlanta USA

As Special Guests of Dragonforce

Oct 4 The Garage, Glasgow UK

Oct 5 Riverside, Newcastle UK

Oct 6 Fibbers, York UK

Oct 7 Corporation, Sheffield UK

Oct 8 Sound Control, Manchester UK

Oct 11 O2 Academy, Birmingham UK

Oct 12 Globe, Cardiff UK

Oct 13 Electric Ballroom, London UK

Oct 14 Wedgewood Rooms, Portsmouth UK

Oct 15 Forum, Tunbridge Wells UK

Oct 16 Booking Hall, Dover UK

Headline Shows

Oct 26 Trillians, Newcastle UK

Oct 27 Slade Rooms, Wolverhampton UK

Oct 28 Fuel, Cardiff UK