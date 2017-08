NOCTURNAL RITES – Lyric-Video der neuen Single „Before We Waste Away“ vom neuen Album

Die erste Single-Auskopplung des neuen Albums „Phoenix“ wurde nun in Form eines Lyric Videos zu „Before We Waste Away“ online gestellt. Und hier haben wir sie, die erste neue NOCTURNAL RITES-Musik seit dem 2007er Album „The 8th Sin“.

„Dieser Song hat einen klassischen Nocturnal Rites-Vibe“, kommentiert die Band. „Melodisch, griffig und eher im Midtempo gehalten, aber auch mit Kanten und wohl dosierter Härte – eben, wofür Nocturnal Rites stehen. Insgesamt gesehen bietet das kommende Album aber eine große Vielfalt. Ein paar Songs bringen an „Afterlife“ erinnernde Aggressivität zurück, andere sind auch mal orchestraler und episch gehalten, was für uns eher neu ist. Wir können es kaum erwarten, unseren Fans das ganze Album vorzustellen.“

Das neue NOCTURNAL RITES Album „Phoenix” wird am 29. September über AFM Records erscheinen. Zur Auswahl stehen neben der Standard CD ein Digipak (plus Patch), clear blue/black marbled Vinyl (auf 250 Stück limitiert) und clear orange Vinyl (auf 250 Stück limitiert).

Tracklist:

1. A Heart As Black As Coal

2. Before We Waste Away

3. The Poisonous Seed

4. Repent My Sins

5. What’s Killing Me

6. A Song For You

7. The Ghost Inside Me

8. Nothing Can Break Me

9. Flames

10. Used To Be God *

11. Welcome To The End

* Bonustrack auf ltd. Digipak und Vinyl