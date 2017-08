MASTERPLAN – „The Chance" Lyric Video

Die kommende Veröffentlichung ist für Bandleader Roland Grapow etwas ganz Besonderes, denn mit „PumpKings” begibt sich der Gitarrist auf eine Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt in die Zeit, in der Roland als Mitglied von Helloween Musikgeschichte schrieb und zahlreiche Songs zum großen Vermächtnis der Band beitrug. Diese Tracks wurden nun vom aktuellen MASTERPLAN Line-Up komplett neu eingespielt. „PumpKings“ erscheint am 28. Juli als Digipak und (orange-)farbiges 2-Vinyl.

„Die Idee zu diesem Projekt ist schon über drei Jahre alt”, erklärt Grapow. „Ich bin sehr stolz auf die Songs, aber heutzutage würde ich ein paar Dinge anders machen. Daher lag es nahe, das Material mit Masterplan noch mal neu einzuspielen. Da ich mit anderen Studioproduktionen durchgehend sehr beschäftigt war und wir mit Masterplan erst im Herbst 2015 unsere “Keep Your Dream aLive” DVD veröffentlicht hatten, bestand auch nicht die Notwendigkeit, die Dinge zu übereilen“.

Die 11 auf „PumpKings” enthaltenen Titel schrieb Roland zwischen 1990 und 2000. Deren Originalversionen sind auf den Helloween Alben „Pink Bubbles Go Ape”, „Chameleon”, „Master Of The Rings”, „The Time Of The Oath” und „The Dark Ride” enthalten. Einige Tracks wurden darüber hinaus auch als Singles ausgekoppelt und rangieren unter den Favoriten zahlreicher Helloween-Fans.

„Unsere Neueinspielungen sind definitiv härter“, sagt Roland. “Es wäre wenig sinnig gewesen, die Songs lediglich mehr oder weniger 1:1 zu reproduzieren. Ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen, dem Material durch Ricks Gesang und die etwas rohere Herangehensweise interessante Facetten hinzuzufügen, sodass Fans von Masterplan und Helloween hoffentlich Gefallen daran finden werden. Aber wie auch immer; diesen sehr wichtigen Abschnitt meiner Karriere noch mal Revue passieren zu lassen, hat großen Spaß gemacht – wie ein Treffen mit guten, alten Freunden.“