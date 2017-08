AFM RECORDS & ROCKHARZ präsentieren die AFM-Labelnight

DIRKSCHNEIDER – es wird legendär

Seit den frühen 80er-Jahren gehört er zu den Gallionsfiguren des deutschen Heavy Metal. Ob mit Accept oder U.D.O. - Erfolge zierten jeden seiner Schritte in der metallischen Encyclopädie. Seine Idee, sich mit einem Best-Of-Set seiner Accept-Karriere von den Songs dieser Ära zu verabschieden, schlug ein wie eine Bombe und gehörte im vergangenen Jahr zum Besten, was die deutsche Metal-Liga live zu bieten hatte. Und nun ist es soweit: die lebende Legende kommt 2017 zum ROCKHARZ!

Hochklassiger Power Metal dank ORDEN OGAN

Freunde der großen Oper, macht euch bereit! Inzwischen zählen sie zu den Stammgästen auf dem ROCKHARZ, und warum das so ist, ist schnell erklärt. Besser kann Power Metal heutzutage kaum klingen, und da sich die Westfalen scheinbar schon wieder im Studio verkrochen haben, gibt es sicherlich im Juli auch schon was Neues zu hören: ORDEN OGAN!

Metal man? Nein, STAHLMANN!

Als feste Größe der Neuen-Deutsche-Härte-Szene sind euch die Göttinger natürlich ein Begriff. Zuletzt gastierten sie 2015 bei uns in Ballenstedt. Im selben Jahr kletterten sie mit „CO2“ auf Platz #22 der deutschen Albumcharts und veröffentlichen dieses Jahr am 28.04. ihr neues Album „Bastard“. Zeit für ein Wiedersehen, dachten wir uns und freuen uns auf die großartigen STAHLMANN auf dem ROCKHARZ 2017!

Bombastisch & begeisternd: SERIOUS BLACK

2014 zeigten sie sich zum ersten Mal auf dem ROCKHARZ und räumten gleich gewaltig ab. Das gilt auch für ihr zweites Album „Mirrorworld“ (2016), das zu den besten Power-Metal-Alben des vergangenen Jahres zählt. Damit war für uns klar, wir müssen SERIOUS BLACK einfach wieder in den Harz holen und freuen uns, euch diese fantastischen Musiker erneut bei der AFM-Labelnight zu präsentieren.

Krieg der Drachen bei BLOODBOUND

Pure Swedish Metal! Ein Etikett, das kaum besser passen könnte. In diesem Jahr haben die Schweden dann den Krieg der Drachen ausgerufen und sich auf „War Of Dragons“ von ihrer besten Power-Metal-Seite gezeigt. Ihr steht auf Bands wie Helloween und Iron Maiden? Dann müsst ihr bei BLOODBOUND einfach vor der Bühne stehen – mit offenem Haar versteht sich!

KRYPTOS – 80's spirit!

Von weit, weit her kommen diese 80er-Liebhaber zu uns. Genauer gesagt aus Indien. Doch einen Exotenbonus hat das 1998 gegründete Quartett gar nicht nötig. Ihr Old School Metal dürfte jedem Fan von Bands wie Judas Priest, Iron Maiden oder Thin Lizzy das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, und wer uns jetzt immer noch nicht glaubt, der sollte sich das 2016er-Album „Burn Up The Night“ geben. Spätestens dann gibt es kein Halten mehr, wenn KRYPTOS auf dem ROCKHARZ 2017 die Bühne entern!

Das Rockharz ist bereits ausverkauft, allerdings gibt es hier noch ein paar Tagestickets für den Mittwoch.