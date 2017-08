URARV-Debüt "Aurum" erscheint am 22. September - Erster Song im Stream online

Die Bäume im Norden tragen manchmal wundersame Früchte: Aus der in einer psychiatrischen Klinik geborenen Idee wurde URARV, das neue Projekt von Avant-Metal Anhänger Björn Aldrahn Dencker (DHG, THE DEATHTRIP und THORNS FAME), Wirklichkeit. Am 22. September erscheint mit "Aurum" nun das Debütalbum der norwegischen Schwarzmetaller.