OPEN FLAIR 2017 ist ausverkauft - eventuell Restkarten erhältlich

Unter Umständen kann es Restkarten aus Versandrückläufen oder Stornierungsvorgängen geben - unter der Hotline 05651-96153 gibt es Auskunft dazu.

Tickets für das 34. Open Flair Festival vom 8.-12. August 2018 gibt es bereits ab Mitternacht direkt nach dem Ende der Show von Risa Against am 13. August 2017 im Online-Shop. Die ersten 1.000 Tickets gibt es günstiger für 69 Euro.

Folgende Bands spielen beim OPEN FLAIR 2017:

BILLY TALENT, RISE AGAINST, BIFFY CLYRO, BROILERS, ALLIGATOAH, HEAVEN SHALL BURN, IN EXTREMO, SDP, MADSEN, PENNYWISE, SSIO, DANKO JONES, BLUES PILLS, THE AMITY AFFLICTION, IRIE RÉVOLTÉS, ANTI-FLAG, JORIS, ANTILOPEN GANG, SKINNY LISTER, KYLE GASS BAND, WATSKY, HEISSKALT, SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR, MAECKES & DIE KATASTROPHEN, MOOSE BLOOD, VON WEGEN LISBETH, DJANGO 3000, ITCHY, COUNTERFEIT, ADAM ANGST, SHAWN JAMES AND THE SHAPESHIFTERS, BUKAHARA, THE BABOON SHOW, EGOTRONIC, B-TIGHT, VERSENGOLD, MARATHONMANN, THE INTERSPHERE, LIEDFETT, THE HIRSCH EFFEKT, ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN, TIM VANTOL, GIANT ROOKS, THE PROSECUTION, RAZZ, BRKN, RAKEDE, VAN HOLZEN, SMILE AND BURN, JAMES KAKANDE, WATCH OUT STAMPEDE, RADIO HAVANNA, KUULT, DER FALL BÖSE, ELFMORGEN, HI! SPENCER, 8KIDS, BRETT, BLACKLIST LTD, ESKALATION, BLOCKHEADS, KIND KAPUTT, MINIPAX, PREMIUM VERUM, YOUR PROPHECY

E-Werk: ERÖFFNUNGSSHOW, DE LUSEJUNGEN, KLONTIK, LOT, PHELA, SPACEMAN SPIFF, THE INCREDIBLE HERRENGEDECK & FREUNDE, TICE, ANDY STRAUß, OPEN FLAIR SLAM, JAN PHILIPP ZYMNY, RENATO KAISER, THE FUCK HORNISSCHEN ORCHESTRA, WELTHITS AUF HESSISCH, FAST FORWARD THEATRE, OPEN FLAIR SONG SLAM UND WORKSHOP

Kleinkunst & Comedy: ANDREAS THIEL, ARCHI CLAPP, DIE ÄRZTE LESUNG, EURE MÜTTER, FRANK FISCHER, BERND GIESEKING, FRANK GOOSEN, JESS JOCHIMSEN, JASHGAWRONSKY BROTHERS, DAS LUMPENPACK, NILS HEINRICH, SIMON & JAN, THIS MAAG

Hofbühne: ANDREAS KÜMMERT, KIDS OF ADELAIDE, ANTJE SCHOMAKER, DER FLOTTE TOTTE, JENS BURGER, RÜDIGER BIERHORST, PENSEN PALETTI, LIVY PEAR, BROCA AREAL, BEATPOETEN, JASON BARTSCH, MARIE ANGERER, ADAM WENDLER, DANIEL UND PATRICK – DIE SHOW

Elektrogarten: PRETTY PINK, NO FACES, TIM GERLACH, PAUL VINX, OWN.WAY, LOOP MOTOR, VOODOO, MASTERS, JOSH CANAILLE, TANTE DANTE, WILLY ELLIOT, RENE GORZELANY, HENNY ALVERO, FAXON, KARATE-MORITZ, KLANGQUADRAT