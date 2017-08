DEGIAL beim HELL OVER HAMMABURG 2018

DEGIAL sind neu im Billing des HELL OVER HAMMABURG FESTIVAL 2018. Die schwedische Death/Black Metal Band wird dort Stücke ihres neuen Albums vorstellen, das sie derzeit aufnehmen.

Bislang sind folgende Bands bestätigt:

ATLANTEAN KODEX (D)

VENENUM (D)

SOLSTICE (UK)

SAVAGE MASTER (USA)

SPELL (CANADA)

UNIVERSE217 (GREECE)

SOURCE (S)

THE FOG (D)

DEAD KOSMONAUT (S)

ULTHA (D)

MAGGOT HEART (D/S)

THE WIZARDS (Spain)

DEGIAL

Das HELL OVER HAMMABURG FESTIVAL findet am 9. und 10. März 2018 in der Hamburger Markthalle statt.