DIE TOTEN HOSEN feiern Videopremiere zu „Wannsee“, der neuen Single aus „Laune der Natur“.

Gestern veröffentlichten Die Toten Hosen ihre neue Single „Wannsee“ und zeitgleich das Video dazu. An nichts wurde gespart: Ausstattung, Kostüme, exotische Drehorte und spektakuläre Starbesetzung bis in die Nebenrollen, Regisseur Johannes Grebert hat Mensch und Material zu keiner Zeit geschont.

Mit der Veröffentlichung ihres neuen Longplayers „Laune der Natur“ gelang den Toten Hosen ein Auftakt nach Maß: Sie eroberten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig die Nummer Eins-Position der Charts, die erste Singleauskopplung „Unter den Wolken“ erreichte Platz zwei der deutschen Hitparade. „Laune der Natur“ ist darüber hinaus schon das zehnte Nummer Eins-Album der Band und wird von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert, was die Headlinerauftritte bei Rock am Ring, Rock im Park, Rock in Vienna oder dem St. Gallen Open Air in den letzten Wochen eindrucksvoll unter Beweis stellten. Mit „Wannsee“ schicken Die Toten Hosen nun als zweite Singleauskopplung eine sommerliche Popgranate als Gruß, die schon während der ersten Konzerte bei ihren Anhängern einschlug. Der Band gelingt mit dem Song das Kunststück, ein Liebeslied in Form einer gut gelaunten Abgehnummer zu zünden. „Wannsee“ erscheint mit zwei exklusiven neuen Liedern „Gott vergibt“ und „Hölle der Löwin“ als auf 3.000 limitierte 7-Vinyl-Single, als CD-Single, Download und wird auch auf allen Streamingplattformen zugänglich sein.

„Im Auge des Trommelfells“ - Gerhard Polt, die Well-Brüder und Die Toten Hosen: Gelungene Premiere in den Münchner Kammerspielen.

Vorgestern fand die umjubelte Premiere des gemeinsamen Programms „Im Auge des Trommelfells“ von Gerhard Polt, den Well-Brüdern und den Toten Hosen statt. Einen Filmbeitrag über die Geschehnisse gibt es hier: https://www.facebook.com/dietotenhosen/videos/10155122535383301/ Bis zum 16.7. führt dieses Tour-Programm noch durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, alle sieben Termine sind ausverkauft. Im August spielen Die Toten Hosen weitere große Open Air-Konzerte im deutschsprachigen Raum, im Herbst steh eine Argentinien-Tournee auf dem Programm.

IM AUGE DES TROMMELFELLS von und mit Gerhard Polt, den Well-Brüdern und den Toten Hosen:

07.07.17 Wien – Konzerthaus (ausverkauft)

09.07.17 Ludwigsburg – Theater im Forum am Schlosspark (ausverkauft)

10.07.17 Zürich – Tonhalle (ausverkauft) 12.07.17 Essen – Lichtburg (ausverkauft)

13.07.17 Berlin – Admiralspalast (ausverkauft)

14.07.17 Berlin – Admiralspalast (ausverkauft)

16.07.17 Hamburg – Laeiszhalle (ausverkauft)

Zurück auf dem Bolzplatz Tour 2017

14.08.17 Wiesen – Ottakringer Arena

15.08.17 Innsbruck – Olympiahalle

18.08.17 Gampel – Open Air Gampel

- 20.08.17 Großpösna – Highfield Festival

26.08.17 Gelsenkirchen – Rock im Pott