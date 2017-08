A SECRET REVEALED bringen mit „GRIEVED“ ein neues Video heraus

Der Song ist sowohl in seiner Mischung aus melodiereichen und aggressiven Parts als auch in seiner organischen und dynamischen Produktion richtungsweisend für den zukünftigen Stil der Würzburger. Der neue Sänger Michael Heim (ex-Necrotted, Guiding Light Demise) rundet den Gesamtsound mit seiner aggressiven, abwechslungsreichen Stimme ab. Bedrückende Vocals, Blast-Beats und immer wieder auftauchende atmosphärische Momente erschaffen eine melancholische, düstere Klangwelt, die sich wie die natürliche Weiterentwicklung von „The Bleakness“ anfühlt. „Grieved“ wurde am 07.07.2017 als Digital Single und Video über Bastardized Recordings veröffentlicht.