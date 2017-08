NEUROSIS geben Wiederveröffentlichung von "The Word As Law" bekannt

Die Urgesteine NEUROSIS haben die Wiederveröffentlichung ihres zweiten Albums "The Word As Law" bekannt gegeben.

Dieses liefert die acht Tracks im remasterten Soundgewand. Den Job hierfür übernahm Bob Weston (Shellac, Volcano Suns) im Chicago Mastering Studio. Das Album erschien erstmalig 1990 auf Lookout! Records.

Die Wiederveröffentlichung soll Ende August erscheinen.

The Word As Law Track Listing:

1. Double Edged Sword

2. The Choice

3. Obsequious Obsolescence

4. To What End?

5. Tomorrow’s Reality

6. Common Inconsistencies

7. Insensitivity

8. Blisters