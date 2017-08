PARADISE LOST enthüllen neues Lyricvideo

Und schon steht wieder der Winter im Haus: PARADISE LOST beschwören mit dem Lyricvideo zu "The Longest Winter" die kalte Jahreszeit herauf.

"The Longest Winter" ist die erste Singleauskopplung des am 1. September erscheinenden, neuen Albums der Kultmetaller. Mit "Medusa" hat das inzwischen 15. Studioalbum der Band auch schon seinen Namen gefunden.

"Ich habe mal eine Geschichte darüber gehört, wie die Natur langsam wieder aufblüht und zum Leben erwacht in der 30-Meilen-Sperrzone um das nuklear verseuchte Tschernobyl - speziell die Wolfpopulation stieg sogar wieder an", erklärt Nick Holmes seinen Hintergrundgedanken zu dem Song. "Es war schön zu sehen, wie die Natur immer wieder ihren Weg findet, egal wie stark die Menschheit sie zerstört. Aber Menschen sind nun einmal Menschen und kurz darauf hörte ich, dass mittlerweile sogar spezielle Jagdausflüge in dieses Sperrgebiet organisiert werden..."

Außerdem haben PARADISE LOST eine exklusive Album-Releaseshow geplant, welche am 1. September im LKA Longhorn in Stuttgart steigen wird. Dabei wird der geneigte Fan nicht nur das neue Werk "Medusa" in seiner Gesamtheit zu hören bekommen, sondern darf obendrein auch noch Hier über die restliche Setlist abstimmen. Als Belohnung gibt es sogar 1 von 10 exklusiven Song-Snippets vom neuen Album.

Die restlichen Tourdates:

PARADISE LOST

w/ PALLBEARER & SINISTRO



27.09. LUX Esch-Sur-Alzette - Kulturfabrik

28.09. D Herford - X

29.09. DK Copenhagen - Pumpehuset

01.10. N Oslo - John Dee

03.10. FIN Helsinki - Nosturi

07.10. DK Aarhus - Voxhall

10.10. CZ Brno - Fleda

11.10. SK Bratislava - Randal

13.10. SRB Belgrade - Dom Omladine

14.10. HR Zagreb - Boogaloo

15.10. H Budapest - Dürer Kert

16.10. A Vienna - Simm City

18.10. D Nuremberg - Hirsch

19.10. D Frankfurt - Batschkapp

20.10. D Saarbrücken - Garage

21.10. CH Geneva - L‘Usine

23.10. E Barcelona - Razzamatazz 2

24.10. E Madrid - But

25.10. E Bilbao - Santana Z7

27.10. FR Grenoble - La Belle Electrique

28.10. I Fontaneto D’Agogna - Phenomenon

29.10. D Munich - Theaterfabrik

30.10. CH Pratteln - Z7

31.10. FR Paris - Le Trabendo

03.11. UK London - Electric Ballroom

04.11. UK Leeds - Damnation Festival

06.11. NL Utrecht - Pandora

07.11. NL Tilburg - 013

08.11. D Cologne - Live Music Hall

09.11. D Berlin - Columbia Theater

10.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee - Metal Hammer Paradise*

12.11. FR Tourcoing - Le Grand Mix*

(*PARADISE LOST only)