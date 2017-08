70000TONS OF METAL™ - VVK-Infos & die ersten 17 Bands

Das Heavy Metal Festival auf See 70000TONS OF METAL™ geht auch 2018 auf's Wasser und hier sind die ersten Infos:

70000TONS OF METAL, das Original, die weltgrößte Heavy Metal-Kreuzfahrt, hat den Ticketvorverkauf für ihre “Survivors” und die ersten 17 von insgesamt 60 Bands angekündigt, die an Bord performen werden. Die 8 Runde segelt am 1. bis 5. Februar 2018 von Miami / Fort Lauderdale, FL nach Grand Turk, Turks and Caicos Islands und wieder zurück.

Die ersten 17 bekanntgegebenen Bands sind: AETERNAM, CANNIBAL CORPSE, DARK TRANQUILLITY, ENSLAVED, GOATWHORE, IN EXTREMO, INSOMNIUM, KORPIKLAANI, MESHUGGAH, NECROPHOBIC, OBSCURA, OCTOBER TIDE, RHAPSODY, SEPTICFLESH, SEPULTURA, SONATA ARCTICA und WOLFHEART.

70000TONS OF METAL GOLD Survivors (Festivalbesucher, die schon mindestens dreimal mit an Bord waren) können sich ab Freitag, den 7. Juli 2017 um 18:00 Uhr CEST ihre Tickets sichern.

SILVER Survivors (Festivalbesucher, die schon mindestens einmal mit an Bord waren) können dann ab Montag, den 17. Juli 2017 um 18:00 Uhr CEST Tickets kaufen. Wann der öffentliche Vorverkauf beginnt, wird in den kommenden Wochen über alle Social Media-Kanäle von 70000tons und der offiziellen 70000TONS OF METAL Website angekündigt.

Die Ticketpreise für die 2018er Kreuzfahrt beginnen bei 766 USD pro Person plus Steuern und Gebühren und beinhalten Unterkunft an Bord, Zutritt zu allen Shows, Essen, Zimmerservice sowie alle Hafen- und Servicekosten.

“Jedes Jahr versuche ich ein vielseitiges Line-Up, das alle Heavy Metal-Subgenres abdeckt auf die Beine zu stellen”, so Andy Piller, der Skipper der 70000TONS OF METAL. “Das einzige, das sogar noch vielseitiger ist, sind unsere Survivors. Letztes Jahr haben wir Metalheads aus 74 (vierundsiebzig!) verschiedenen Ländern an Bord begrüßen dürfen, was die 70000TONS OF METAL wie die United Nations of Heavy Metal auf hoher See wirken lässt! Stell dir einfach vor, du hast dort Leute aus der ganzen Welt auf einem Schiff. Herkunft, Rasse, Sprache, Religion, Lebensstil, all das spielt hier absolut keine Rolle. Diese besondere Atmosphäre, das jeder hier gleich ist, spürt man einfach. Vor allem das ist es, worauf ich bei der 70000TONS OF METAL so stolz bin.”