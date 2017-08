UNISONIC: Live-Video zu "Exceptional" - Album "Live in Wacken" am 21. Juni

Mit dem 2012 veröffentlichten selbstbetitelten Debüt-Album von UNISONIC haben das erste Mal nach 23 Jahren die beiden früheren Bandmitglieder der Hamburger Metal Institution HELLOWEEN - Michael Kiske und Kai Hansen – wiedervereint in einer Band gespielt.

Nach dem Nachfolger ‘Light Of Dawn’ (2014) folgte eine Welttournee mit Auftritten in Südamerika, Europa und Japan bis UNISONIC im kleinen Dorf Wacken landeten, wo jedes Jahr eines der größten Metal Festivals der Welt stattfindet.



Die internationale All-Star Band besteht aus Michael Kiske (Helloween) am Gesang, Kai Hansen (Helloween, GammaRay) an der Gitarre, Mandy Meyer (ex. Asia, ex. Gotthard, Krokus) an der Gitarre, Dennis Ward (Pink Cream 69 und Produzent) am Bass sowie Kosta Zafiriou (ex. Pink Cream 69) an den Drums.