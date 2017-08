CATTLE DECAPITATION headlinen die europäische "Hell On Earth" Tour im September

CATTLE DECAPITATIONs Sänger Travis Ryan finden es dufte: "Wir freuen uns darauf, nach Europa zurückzukehren, diesmal mit unseren guten Freunden von Broken Hope, die ein großer Einfluss auf mich waren, als ich Anfang der 90er noch ein Kid gewesen bin. Umso mehr freue ich mich, dass sie uns jetzt dabei unterstützen, euren Kontinent in Stücke zu reißen. Zusammen mit Hideous Divinity und Gloryhole Guillotine wird das eine richtig fette Show. Es wird einfach nur krank!"

Tourdaten:

CATTLE DECAPITATION

+ BROKEN HOPE

+ HIDEOUS DIVINITY

+ GLORYHOLE GUILLOTINE

01/09/17 DE - Weinheim - Cafe Central

02/09/17 NL - Amsterdam - Melkweg

03/09/17 UK - London - Underworld

04/09/17 UK Manchester - Rebellion Club

05/09/17 UK - Glasgow - G2

06/09/17 UK - Cardiff - Fuel Rock Club

08/09/17 FR - Torcy - Fall Of Summer

09/09/17 FR - Les Pennes-Mirabeau - Jas Rod

10/09/17 CH - Geneva - L'usine

12/09/17 CZ - Brno - Melodka

13/09/17 AT - Wien - Escape Metalcorner

14/09/17 DE - München - Backstage

15/09/17 CH - Aarburg - Musigburg

16/09/17 IT - Brescia - Circolo Colony

17/09/17 AT - Graz - Explosiv

19/09/17 DE - Dresden - Konk Saal

20/09/17 DE - Wiesbaden - Schlachthof

21/09/17 DE - Oberhausen - Helvete Club

22/09/17 DE - Magdeburg - Factory

23/09/17 DE - Flensburg - Roxy

24/09/17 DE - Berlin - SO36