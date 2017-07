ARCH ENEMY: Musikvideo zu "The World Is Yours"

Nachdem uns die Schweden von ARCH ENEMY schon vor wenigen Tagen mit einem kurzen Preview zum Coversong "The Leader (Of The Fucking Assholes)" beglückt haben, legt die Melodic-Death-Metal-Band nun mit einem "vollwertigen" Musikvideo nach.

"The World Is Yours" ist der Name der ersten Singleauskopplung des am 8. September erscheinenden "Will To Power", welche nichts geringeres als einen klassischen AE-Stampfer darstellt. Wer sich davon überzeugen will, kann gleich mit dem angehängten Video zur Tat schreiten: