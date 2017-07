Neues Album und weitere Neuigkeiten aus dem Hause THRESHOLD

"Legends Of The Shires" kommt zudem als Doppelalbum daher und wird am 8. September via Nuclear Blast das Licht der Welt erblicken. Zum ersten Mal seit 1996 können Fans nun wieder Glynn Morgan an den Vocals begrüßen.

Trackliste von »Legends Of The Shires«:

CD 1:

1. The Shire (Part 1) 2:03

2. Small Dark Lines 5:24

3. The Man Who Saw Through Time 11:51

4. Trust The Process 8:44

5. Stars And Satellites 7:20

6. On The Edge 5:20



CD 2:

7. The Shire (Part 2) 5:24

8. Snowblind 7:03

9. Subliminal Freeways 4:51

10. State Of Independence 3:37

11. Superior Machine 5:01

12. The Shire (Part 3) 1:22

13. Lost In Translation 10:20

14. Swallowed 3:54

Obendrauf haben die britischen Progressive-Ikonen mit dem zehnminütigen "Lost In Translation" auch schon die erste Single der Platte veröffentlicht. Richard West äußerte sich hierzu: "Wir haben ein Monster von Album erschaffen und dachten uns, dass ein Monster von Single deshalb nur angebracht wäre! Der Track ist episch und präsentiert die vielen verschiedenen Seiten unseres Sound und ist der ideale Vorgeschmack auf unser kommendes Album!"

Bestätigung gefällig?

Mit der Ankündigung wurde auch das Coverartwork enthüllt, welches von der russischen Künstlerin Elena Dudina stammt. Richard West dazu begeistert: "Ich liebe es, wenn ein Cover sofort verrät, welche Art von Album man bekommt. Dieses hier schreit geradezu 'progressiv' und erinnert mich an die klassischen Progalben des 20.Jahrhunderts."

Wer die Truppe auf Tour erwischen will, hat Glück. Im November starten THRESHOLD zusammen mit DAMNATION ANGELS und DAY SIX eine halbmonatige Europa-Tour. Die genauen Daten findet ihr HIER.