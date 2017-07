MANNTRA - neues Album „Meridian“

Am 11.08. erscheint über Bleeding Nose Records das dritte Album der kroatischen Folk-Rocker/Metaller MANNTRA.

Auch die kroatische Musikszene steckt voller Überraschungen: Mit MANNTRA macht sich von dort aus ein Newcomer auf den Weg, der in die Fußstapfen von deutschen Größen wie IN EXTREMO tritt – bei denen sie mit ihrem frischen Folk Rock mit kroatischen Texten längst schon Gehör gefunden haben. Als Vorbote zum neuen Album schicken MANNTRA mit „Meridian“ daher nicht nur ihre erste Single inklusive Video voraus. Es handelt sich bei dem Stück auch noch um ein Duett mit IN EXTREMO-Sänger Micha.

Micha bekundete damit seine Sympathie und Anerkennung für die aufstrebende Band. Eine Freundschaft, die bereits 2015 ihre Wurzeln schlug. Damals war das Quintett beim IN EXTREMO-Jubiläumsfestival auf der Loreley mit von der Partie. Wenig später als Support auf der Quid Pro Quo-Tour.

Für den Sommer sind bereits zwei Festivals als Special Guest von IN EXTREMO bestätigt:

11.8. Klaffenbach, Wasserschloss

12.8. Merseburg, Schlosshof

Weitere neue Songs zum Kennenlernen:

Snaga

Divojko

Kornati

Lanterne

Band: www.manntra.hr

Label: www.bleedingnoserecords.com