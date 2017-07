CAMORRA – neue EP „Mourning, Resistance, Celebration“

Die neue Band um J Robbins (JAWBOX, BURNING AIRLINES, CHANNELS, OFFICE OF FUTURE PLANS, GOVERMNET ISSUE), Jonah Matranga (FAR, NEW END ORIGINAL, ONELINEDRAWING, GRATITUDE, I IS ANOTHER) und Zach Barocas (JAWBOX, BELLS) hat außerdem ein neues Video zu dem Song „Love & Economics" rausgebracht.

Das Ergebnis der EP sind fünf Songs, die eine recht weite Bandbreite an Rock-Stilen abdecken, wobei jeder der Musiker seine jeweiligen Stärken in die einzelnen Songs mit einbringt: Jonah seine Leidenschaft, Beharrlichkeit und Drive, J. die harmonischen und melodischen Bestandteile und Zach seine unbändigen Grooves.

Was die eigentliche Mission der Band angeht, so bietet der Begleittext von Katy Otto einen angemessenen Eindruck des Protests, der CAMORRAS Musik innewohnt. Sie schreibt: „Wir sind eine Welt, welche sich nach Würde, Mitgefühl und Gerechtigkeit sehnt. Um uns für diese Dinge einzusetzen, müssen unsere Seelen gestärkt werden. Die klagenden Songs auf diesem Album flehen danach, für uns alle“.

www.arcticrodeorecordings.com