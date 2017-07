RAGE mit erstem Track-By-Track zu "Seasons Of The Black"

14 Monate nach »The Devil Strikes Again« liefern RAGE ihr neues, 23. Studioalbum namens »Seasons Of The Black« ab, welches am 28. Juli veröffentlicht wird.

In einem ersten Track-By-Track Video, in dem das Trio etwas über die ersten vier Songs der neuen Platte erzählt. Wenn Ihr mehr über 'Seasons Of The Black', 'Serpents In Disguise', 'Blackened Karma' und 'Time Will Tell' erfahren wollt, schaut euch hier den Clip an:

»Seasons Of The Black« wurde im Februar/März 2017 in den Megafon Studios (Burscheid) und in den Soundchaser Studios (Zandhoven, Belgien) aufgenommen. Produziert wurde es von RAGE, während sich Dan Swanö (MARDUK, OPETH, DISSECTION, KATATONIA) in den Unisound Studios (Grefrath) um Mix und Mastering kümmerte.