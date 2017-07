CALLEJON posten Video zu "Noch einmal"

Die Band über den Clip und den Song: „Im Video zu unserer Single ‘Noch einmal‘ bekommt man einen tiefen Einblick in den kompletten Festival-Wahnsinn von CALLEJON. Wir glauben, die große, ungestillte Sehnsucht, die in ‘Noch einmal‘ steckt, sieht man in jedem einzelnen Bild des Musikvideos.“



Zur Veröffentlichung von „Fandigo“ spielen CALLEJON zwei exklusive Releaseshows. Wer ein Ticket ergattern konnte, kann sich glücklich schätzen, denn die Show in Düsseldorf war innerhalb von 30 Minuten ausverkauft und Berlin hat lediglich ein paar Stunden gedauert.

28.07.17 (DE) Düsseldorf – Tube (SOLD OUT!)

29.07.17 (DE) Berlin - Musik & Frieden (SOLD OUT!)