KISS Charity-Aktion: Signierte Debüt-LP "Kiss" zu ersteigern

Dieses Mal ist es eine signierte LP des Debütalbums "Kiss", das von United Charity – nach eigener Aussage Europas größtes Auktionsportal für Kinder in Not – versteigert wird. Der Erlös kommt bedürftigen Kindern zugute.

Die LP wurde anlässlich der Tour am 12. Mai in Dortmund von Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer signiert und ist gerahmt, Ort und Datum der Signatur wurden im Rahmen festgehalten.

Der Erlös geht ohne Abzüge an den Verein Kinderlachen. Der Verein setzt sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz für bedürftige Kinder ein, indem er mit Möbeln, Schulsachen, Medikamenten oder anderen dringend benötigten Dingen aushilft. Kinderlachen erfüllt Kindern auch Wünsche in Form von Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten.

Wer mitsteigern will: Hier geht es zur Auktion mit allen Infos.