ENDSEEKER - Details und Cover zum neuen Album "Flesh Hammer Prophecy"

Die Scheibe wurde wie schon die Vorgänger-EP "Corrosive Revelation" von Eike Freese in den Chameleon Studios Hamburg aufgenommen, gemixt und gemastert, das Artwork stammt von Albert Che. Ein erstes Video ist für kommende Woche (Freitag) angekündigt, bis dahin vergnügt Euch schon mal mit der Trackliste:

"Flesh Hammer Prophecy" Tracklist:



01. Into The Fire

02. Flesh Hammer Prophecy

03. Demon Spawn

04. Malicious Instinct

05. Worshipping The Bloodthirsty

06. Feasting On The Decomposed

07. Shredding Your Graven Image

08. Black Star Rising (feat. Marc Grewe)

09. Powder Burns

10. Possessed By The Flame



ENDSEEKER live



08/16/2017 – Summer Breeze Open Air – Dinkelsbühl

09/16/2017 – The Next Decade Metal Fest – Lübeck

11/04/2017 – United Forces Festival – Osterode